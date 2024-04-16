Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülke

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı insani yardımların 42 bin tona ulaştığı belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'ye yönelik yapılan yardımlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: Türkiye’nin Gazze’ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı. Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye, toplam yardımların %23’ünü temin ediyor.

Ayrıca her hafta ortalama 127 ton içme suyu ülkemiz tarafından Mısır’dan Gazze’ye ulaştırılıyor. 400’ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi Türkiye’de devam ediyor. Türkiye, Gazze ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacak.