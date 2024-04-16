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Beşiktaş'tan Türkiye Kupası finaliyle ilgili TFF'den yabancı VAR hakemi talebi

Beşiktaş'tan Türkiye Kupası finaliyle ilgili TFF'den yabancı VAR hakemi talebi

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Yücel, Süper Lig'de geride kalan hafta 3 karşılaşmada gerçekleştirilen yabancı VAR uygulamasını Türkiye Kupası maçlarında da talep edeceklerini söyledi.

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Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi öncesinde konuşan Yücel, teknik direktör Fernando Santos'un ayrılmasının ardından Serdar Topraktepe, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve yönetim olarak Türkiye Kupası'na odaklandıklarını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüp olarak transfer komitesi kurduklarını, bu komitenin de vakit kaybetmeden yerli ve yabancı teknik direktör alternatiflerine odaklandığını aktaran Yücel, "Türkiye Kupası'nı tamamladıktan sonra görüşmelere başlayacağız. Taraftarlardan ricamız var, sosyal medyada çok söylemler dönüyor. Bu söylemlere itibar etmesinler. Transfer komitemizde 5 arkadaşımız var, onların ya da başkanımızın ağzından duymadıkları söze itibar edilmesin." açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı seçimli genel kurul hakkında da konuşan Yücel, şunları kaydetti:

"Biz ilk gün hangi noktadaysak, yine aynı noktadayız çünkü Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Bayramdan önce de Kulüpler Birliğinde bunu dile getirmiştik. Bazı kulüplerimiz gibi sabah farklı, akşam farklı demeç vermeyi ne etik buluyoruz ne de düzgün bir davranış olarak görüyoruz. Beşiktaş olarak ilk günkü yerdeyiz."

"Semih Kılıçsoy için herhangi bir teklif yok"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un Avrupa'da bir kulübe transfer olacağı iddialarına da cevap veren Yücel, "Semih'in transfer olacağı iddiaları sadece dedikodu. Semih Kılıçsoy için herhangi bir teklif yok ama Semih bizim için ve Türkiye için çok kıymetli bir oyuncu. Belki de bu zamana kadar Avrupa'ya satılan oyuncular içinde en yüksek bonservis bedeliyle satacağımız oyuncu. Ama şu anda onun kafasını Paris Saint-Germain, Chelsea gibi olur olmaz dedikodularla meşgul etmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarında VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturmasıyla ilgili Yücel, Türkiye Kupası'nda da benzer uygulamanın olmasını istediklerini vurgulayarak, "Kesinlikle yabancı VAR talebimiz olacaktır. Bu hafta Beşiktaş maçına atanmadı, şaşırmadık. Demek ki federasyonumuz Beşiktaş maçlarını önemsemiyor. Bugün Kulüpler Birliğine gideceğiz başkanımızla, orada da en doğru kararları alıp kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.

Yabancı hakemlerin performansıyla ilgili de Yücel, "Çok daha sağlıklı yönetildi maçlar. İnsanların içi rahat, psikolojisi rahat. Tabii ki hakem arkadaşlar hata yapabilirler ama insanların aklında şüphe kalmadı. Bu bile Türk futbolu açısından büyük bir ilerleme ve büyük bir fayda." değerlendirmesinde bulundu.

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