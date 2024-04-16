BIST 9.546
DOLAR 32,50
EURO 34,58
ALTIN 2.477,24
HABER /  DÜNYA

İsrail'in olası İran saldırısına ilişkin ABD'li yetkililerden dikkat çeken iddia

İsrail'in olası İran saldırısına ilişkin ABD'li yetkililerden dikkat çeken iddia

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’a doğrudan vereceği yanıtın sınırlı olacağına ve Tel Aviv’in Tahran yönetiminin vekil güçlerine odaklanacağını düşünüyor.

Abone ol

ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, ABD’li yetkililerin değerlendirmesi İsraillilerle saldırı öncesi yapılan görüşmelere dayanıyor.

İsrail’in yaklaşımının değişmiş olabileceğine dikkati çeken yetkililer, İran’ın saldırısında ciddi hasar oluşmaması nedeniyle Tel Aviv’in Tahran’a daha az agresif karşılık verebileceğine işaret etti.

Yetkililer, İsrail’in İran’a doğrudan vereceği yanıtın sınırlı olacağına ve bunun yerine Tahran yönetiminin vekil güçlerine odaklanacağına dikkati çekerek, Tel Aviv’in "Suriye’deki İran bağlantılı gruplara veya Lübnan’daki Hizbullah Hareketine" saldırı düzenleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in İran’a yönelik cevabıyla ilgili Washington yönetimine bilgi sağlamasını umduğunu belirten yetkililer, ABD’nin herhangi misilleme saldırısının parçası olmak istemediğini kaydetti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu
Yeni bulaşıcı hastalık alarmı! Hızla yayılıyor vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti
Yeni bulaşıcı hastalık alarmı! Hızla yayılıyor vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti
Kiracı ve ev sahipleri bu karara kilitlendi! Yüzde 25 zam sınırı kalktı mı?
Kiracı ve ev sahipleri bu karara kilitlendi! Yüzde 25 zam sınırı kalktı mı?
İran'ın İsrail'e füzelerle saldırısında 1 kız çocuğu ağır yaralandı! O da Filistinli çıktı
İran'ın İsrail'e füzelerle saldırısında 1 kız çocuğu ağır yaralandı! O da Filistinli çıktı
İran'da sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
İran'da sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülke
Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülke
İnşaat malzemesi ihracatı şubatta 2,36 milyar dolara yükseldi
İnşaat malzemesi ihracatı şubatta 2,36 milyar dolara yükseldi
Trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Sakarya'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti
Sakarya'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti
Antibiyotikler alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
Antibiyotikler alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
İstanbul'da kurye kılığında motosikletle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da kurye kılığında motosikletle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Yerlikaya duyurdu! Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi
Yerlikaya duyurdu! Selektörle radar uyarısına kesilen cezalar iptal edildi