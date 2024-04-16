İsrail'in olası İran saldırısına ilişkin ABD'li yetkililerden dikkat çeken iddia

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’a doğrudan vereceği yanıtın sınırlı olacağına ve Tel Aviv’in Tahran yönetiminin vekil güçlerine odaklanacağını düşünüyor.

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ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre, ABD’li yetkililerin değerlendirmesi İsraillilerle saldırı öncesi yapılan görüşmelere dayanıyor.

İsrail’in yaklaşımının değişmiş olabileceğine dikkati çeken yetkililer, İran’ın saldırısında ciddi hasar oluşmaması nedeniyle Tel Aviv’in Tahran’a daha az agresif karşılık verebileceğine işaret etti.

Yetkililer, İsrail’in İran’a doğrudan vereceği yanıtın sınırlı olacağına ve bunun yerine Tahran yönetiminin vekil güçlerine odaklanacağına dikkati çekerek, Tel Aviv’in "Suriye’deki İran bağlantılı gruplara veya Lübnan’daki Hizbullah Hareketine" saldırı düzenleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in İran’a yönelik cevabıyla ilgili Washington yönetimine bilgi sağlamasını umduğunu belirten yetkililer, ABD’nin herhangi misilleme saldırısının parçası olmak istemediğini kaydetti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.