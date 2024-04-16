BIST 9.566
DOLAR 32,49
EURO 34,59
ALTIN 2.479,24
HABER /  GÜNCEL

İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı iddiaları yanıtladı

İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı iddiaları yanıtladı

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının kesinlikle yapılmadığını bildirdi. Açıklamada 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış ürünlerin tezvirat haline getirildiği belirtildi.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı, yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının kesinlikle yapılmadığını belirterek, "Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" yönündeki iddialara yanıt verildi.

Paylaşımda, "İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne 9 Nisan saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmelerinin kısıtlama kapsamına dahil edildiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman, her alanda, her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Yaşar Güler: Ülkemiz vazgeçilmez ve etkin bir aktördür
Yaşar Güler: Ülkemiz vazgeçilmez ve etkin bir aktördür
Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı
Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası yandı
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası yandı
Beşiktaş'tan Türkiye Kupası finaliyle ilgili TFF'den yabancı VAR hakemi talebi
Beşiktaş'tan Türkiye Kupası finaliyle ilgili TFF'den yabancı VAR hakemi talebi
İsrail'in olası İran saldırısına ilişkin ABD'li yetkililerden dikkat çeken iddia
İsrail'in olası İran saldırısına ilişkin ABD'li yetkililerden dikkat çeken iddia
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu
Yeni bulaşıcı hastalık alarmı! Hızla yayılıyor vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti
Yeni bulaşıcı hastalık alarmı! Hızla yayılıyor vaka sayısı 7 bin 500'ü geçti
Kiracı ve ev sahipleri bu karara kilitlendi! Yüzde 25 zam sınırı kalktı mı?
Kiracı ve ev sahipleri bu karara kilitlendi! Yüzde 25 zam sınırı kalktı mı?
İran'ın İsrail'e füzelerle saldırısında 1 kız çocuğu ağır yaralandı! O da Filistinli çıktı
İran'ın İsrail'e füzelerle saldırısında 1 kız çocuğu ağır yaralandı! O da Filistinli çıktı
İran'da sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
İran'da sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülke
Türkiye, Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ülke