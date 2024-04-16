Bayram tatilinde tatil beldesi doldu taştı! Akın akın Çeşme'ye gittiler

9 günlük bayram tatilinde vatandaşların tatil için tercih ettiği yoğun noktalardan olan Çeyme'ye bayram tatili süresince toplamda 98 bin 117 araç giriş yaptı.

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Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti. Yoğunluk yaşanan kentlerden biri de İzmir oldu. Turizmin göz bebeği Çeşme, 9 günlük bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı.

Bayram tatilinin başlamasından hemen önce rezervasyonlar yüzde 80'lere ulaşırken, bayramın ikinci gününde doluluk yüzde 100'e ulaştı.

8 Nisan Pazartesi gününden 14 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar Alaçatı otoyol gişelerinde de yoğunluk yaşandı.

Alaçatı otoyol gişelerinden 64 bin 53, Çeşme otoyol gişelerinden ise 34 bin 64 araç olmak üzere toplam 98 bin 117 araç giriş yaptı.

Aynı tarihler arasında Alaçatı otoyol gişelerinden 69 bin 600 araç, Çeşme otoyol gişelerinden de 33 bin 454 araç olmak üzere toplam 103 bin 54 araç çıkış yaptı.

Bayramın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba gününden bayramın son günü olan 12 Nisan Cuma günü gece yarısına kadar ise Alaçatı otoyol gişelerinden 36 bin 502, Çeşme otoyol gişelerinden de 19 bin 758 araç giriş yaptı.

Alaçatı otoyol gişelerinden 33 bin 697, Çeşme otoyol gişelerinden de 16 bin 622 aracın çıkışı gerçekleşti.

Öte yandan çok sayıda tatilci, deniz suyu henüz 19 derece olmasına rağmen denize girdi. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle en kalabalık günlerini yaşayan bölgede, hava sıcaklığının en yüksek 23 derece seyrettiği ilçede Ilıca Plajı'na gelen çok sayıda tatilci, deniz suyu 19 derece civarında olmasına rağmen serin suda yüzmeyi tercih etti.