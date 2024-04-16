Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

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Bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.G’nin sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerin bir süre takip ettiği C.G. üzerindeki aramada uyuşturucu ele geçirilince gözaltına aldı. Polis, çalışma sırasında uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan M.B’yi de yakaladı.

Bu kişilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği desteğindeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.