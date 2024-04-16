BIST 9.571
DOLAR 32,48
EURO 34,57
ALTIN 2.477,08
HABER /  DÜNYA

BAE'de şiddetli yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

BAE'de şiddetli yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

Abone ol

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı. BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi. Öte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.

Ülkedeki emniyet ve yerel idarelerin teyakkuzda olduğu, yağışların salı günü öğlene kadar süreceği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de durdurulan kamyonette 33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de durdurulan kamyonette 33 düzensiz göçmen yakalandı
İki gözü görmeyen kadın ameliyatla tek gözü görmeye başladı
İki gözü görmeyen kadın ameliyatla tek gözü görmeye başladı
Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı iddiaları yanıtladı
İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı iddiaları yanıtladı
Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Yaşar Güler: Ülkemiz vazgeçilmez ve etkin bir aktördür
Yaşar Güler: Ülkemiz vazgeçilmez ve etkin bir aktördür
Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı
Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası yandı
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası yandı
Beşiktaş'tan Türkiye Kupası finaliyle ilgili TFF'den yabancı VAR hakemi talebi
Beşiktaş'tan Türkiye Kupası finaliyle ilgili TFF'den yabancı VAR hakemi talebi
İsrail'in olası İran saldırısına ilişkin ABD'li yetkililerden dikkat çeken iddia
İsrail'in olası İran saldırısına ilişkin ABD'li yetkililerden dikkat çeken iddia
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu
Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu