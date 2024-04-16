Pakistan, Suudi Arabistan ile yakın işbirliğini artırmak istiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan’ın Pakistan’daki yatırımlarının hızlandırılması için ülkesi ile Riyad yönetimi arasında yakın işbirliğinin artırılmasını istediklerini bildirdi.

Abone ol

Ulusal basındaki haberlere göre, resmi ziyaret kapsamında başkent İslamabad’da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, Pakistan’ın Suudi Arabistan ile uzun süreli ekonomik ve stratejik ilişkilerine önem verdiğine işaret ederek, iki ülkenin daima birlikte durduklarını söyledi.

Şerif, Suudi Arabistan’ın Pakistan’daki yatırımlarının hızlandırılması için ülkesi ile Riyad yönetimi arasında yakın işbirliğinin artırılmasına vurgu yaptı. Bu ay Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin ardından Bin Ferhan’ın Pakistan’a geldiğine dikkati çeken Şerif, bunun her iki ülkenin ekonomik işbirliğine odaklanan ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki güçlü kararlılığının bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Şerif, Başbakan seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 7 Nisan’da Suudi Arabistan’a düzenlemiş ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü. Pakistanlı yetkililer, Muhammed Bin Selman’ın Pakistan’a 5 milyar dolar yatırım güvencesi verdiğini aktarmıştı.