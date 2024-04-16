Necmettin Batırel 'ben olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam' dedi olay oldu

Ekonomist Necmettin Batırel'in yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam" yorumu tepki çekti.

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Ekonomi yorumcusu Necmettin Batırel, 31 Mart Mahalli İdari seçimleri ile ilgili tepki çeken bir yorumda bulundu.

TL'nin değer kaybına karşılık, nasıl değer kazanacağı ile ilgili "Şakkadanak 10 milyar dolar satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım” yorumuyla ünlenen Batırel, X hesabından yaptığı bir paylaşımda tavsiyede bulundu.

"Kurunun arasında yaş da yanarmış yanarsa yansın"

Batırel, "Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam" dedi. Necmettin Batırel şunları söyledi:

"Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam, tek kuruş destek vermem. Mademki bu şehirlerdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler, ne halleri varsa görsünler. Kurunun arasında yaş da yanarmış yanarsa yansın."

Öte yandan yazar İsmail Saymaz, Batırel'in paylayımını alıntılayarak yazara tepki gösterdi. Saymaz, "Kafaya bak. “Bize oy vermeyen hizmet görmesin” diyor." dedi.