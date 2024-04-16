Termometreler 39 dereceyi gösterdi! O ilde sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcaklık değişimlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri Adana oldu. Adana'da Nisan ayında termometreler 39 dereceyi gösterdi ve sıcaklık rekoru kırıldı.

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Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sıcaklıkların artmasına ve kuraklığa neden olmaya devam ediyor.

Adana'da nisan ayında sıcaklık rekorunun kırıldığı kentlerden oldu. Adana'da bugün termometreler 39 dereceyi gösterdi.

Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle ulusal ve uluslararası birçok misafiri de ağırlayan Adana'da, vatandaşlar aşırı sıcak nedeniyle parklarda ağaç gölgesinde serinledi.

Araç termometrelerindeki sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı kentte, Meteoroloji ise gölgede sıcaklığın Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla bugünden itibaren artacağını ve 42 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar parklarda bulunan havuzlarda serinlerken, yaşlı vatandaşlar da banklarda sohbet etti.