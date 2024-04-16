İstanbul Valisi Gül, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Gül, İmamoğlu tarafından kapıda karşılandı. Gül ile İmamoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçti.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu tebrik ederek, İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi çok güzel ve demokratik ortamda bir seçim yaşandığını söyledi.

Katılımcı, şeffaf bir seçim yaşandığını, itirazlar da dahil olmak üzere, kendi içerisindeki mekanizmanın çok sağlıklı işlediğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Basınımız da takip etmiştir. Gaziosmanpaşa'da oylar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen, üç aşağı beş yukarı aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor. Ben, emeği geçen siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere, kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'umuza, Türkiye'mize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

Ekrem İmamoğlu da Vali Gül'ü, İBB'de yeni dönemde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sorunsuz ve problemsiz İstanbul seçimi yaşadıklarına kaydeden İmamoğlu, "Bu anlamda sizin nezdinizde görev alan bütün yönetim kadrolarına, idari kadrolara şahsım adına teşekkür etmek isterim. Tabii seçim sonuçlandı ve milletimizin takdiriyle 5 yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında görevi devraldık." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, ziyareti için Gül'e teşekkür etti.

Vali Gül, ziyaretin sonunda İBB Şeref Defteri'ni de imzaladı.