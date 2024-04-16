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Bursa'da Kur'an Kursları kapatılıyor mu? Bursa Büyükşehir'den açıklama

Bursa'da Kur'an Kursları kapatılıyor mu? Bursa Büyükşehir'den açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Belediyeler Halk Eğitim Merkezlerindeki Kur’an Kurslarını kapatıyor” iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada "Bazı dijital mecralarda yayımlanan "Belediyeler Halk Eğitim Merkezleri'ndeki Kur'an Kursları'nı kapatıyor." şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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Bursa'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasının ardından sosyal medyada dolaşan Kuran Kursları kapatılıyor iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Bursa Büyükşehir’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde,11.04.2018 Tarih ve 30388 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Yönetmeliği kapsamında; hayat boyu öğrenme faaliyetleri "Halk Eğitim Merkezleri" bünyesinde yürütülmektedir. "Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerini denetlemek ve denetim sonuçlarını değerlendirmek Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Ayrıca bu merkezlerde bir eğitim-öğretim yılı boyunca açılacak kurslar Valilikler tarafından Bakanlığa iletilmektedir. 
Bu kapsamda; "Halk Eğitim Merkezleri" bünyesinde faaliyet gösteren "Kur'an Kursları"nı açma ve kapama yetkisi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanında değildir. 
Bazı dijital mecralarda yayımlanan "Belediyeler Halk Eğitim Merkezleri'ndeki Kur'an Kursları'nı kapatıyor." şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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