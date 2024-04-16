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Saffet Sancaklı yeniden MHP'de: Meclisten ilk görüntü

Saffet Sancaklı yeniden MHP'de: Meclisten ilk görüntü

Yerel seçimlere 3 ay kala istifa eden Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP lideri Bahçeli'nin daveti üzerine yeniden MHP'ye katıldı. Böylece MHP'nin meclisteki sandalye sayısı 50'ye çıktı.

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Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP TBMM Grup Toplantısı öncesi salona gelerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasını dinledi.

Saffet Sancaklı, 9 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak partisinden istifa etmişti:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkan'ımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

Sancaklı'nın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'ye döndüğü bildirildi. Sancaklı'nın katılmasıyla, MHP'nin sandalye sayısı 50 oldu.

MHP
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