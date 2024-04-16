Lokanta ve kafelerde KDV artıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi web sitesi üzerinden paylaştığı duyuruyla, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik öngören bir taslağın hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'ının (GİB) internet sitesinde yayınlandı.

GİB tebliğ taslağı ile birlikte şu mesajı da yayınladı:

Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağında; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan düzenleme kapsamında yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasında yaşanan tereddütleri giderecek açıklamalar yapılmaktadır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 19/4/2024 tarihine kadar osman.dogan@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.