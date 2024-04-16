BIST 9.548
DOLAR 32,50
EURO 34,58
ALTIN 2.496,44
HABER /  EKONOMİ

Lokanta ve kafelerde KDV artıyor!

Lokanta ve kafelerde KDV artıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi web sitesi üzerinden paylaştığı duyuruyla, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik öngören bir taslağın hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'ının (GİB) internet sitesinde yayınlandı.

GİB tebliğ taslağı ile birlikte şu mesajı da yayınladı:

Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağında; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan düzenleme kapsamında yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasında yaşanan tereddütleri giderecek açıklamalar yapılmaktadır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 19/4/2024 tarihine kadar osman.dogan@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray kararını verdi! Zaniolo için rekor bonservis
Galatasaray kararını verdi! Zaniolo için rekor bonservis
Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
Edirne'de sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı
Edirne'de sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı
Amsterdam'da uçuşlar olumsuz hava şartları sebebiyle iptal ediliyor
Amsterdam'da uçuşlar olumsuz hava şartları sebebiyle iptal ediliyor
Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti
Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gündemimizde Karadeniz dahil birçok konu var
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gündemimizde Karadeniz dahil birçok konu var
Saffet Sancaklı yeniden MHP'de: Meclisten ilk görüntü
Saffet Sancaklı yeniden MHP'de: Meclisten ilk görüntü
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
Bursa'da Kur'an Kursları kapatılıyor mu? Bursa Büyükşehir'den açıklama
Bursa'da Kur'an Kursları kapatılıyor mu? Bursa Büyükşehir'den açıklama
Necmettin Batırel 'ben olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam' dedi olay oldu
Necmettin Batırel 'ben olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam' dedi olay oldu
İstanbul Valisi Gül, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
İstanbul Valisi Gül, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti