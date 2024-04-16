Galatasaray kararını verdi! Zaniolo için rekor bonservis

Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, İtalyan yıldız için transfer ettiği bedelin yaklaşık 2 katını talep ediyor.

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Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya dönme arzusunu dile getiren Zaniolo'ya Fiorentina ve Napoli'nin talip olduğu biliniyor.

Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Zaniolo'nun sezon başında Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken sarı-kırmızılıların talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Çizme basınında Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor.

25-30 milyon euro altına İtalyan yıldızı satmaya sıcak bakmayan Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde özellikle İtalya'dan bu konuda somut teklifler bekliyor.

Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar mukavelesi bulunan Zaniolo, Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.