BIST 9.548
DOLAR 32,50
EURO 34,58
ALTIN 2.496,44
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray kararını verdi! Zaniolo için rekor bonservis

Galatasaray kararını verdi! Zaniolo için rekor bonservis

Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, İtalyan yıldız için transfer ettiği bedelin yaklaşık 2 katını talep ediyor.

Abone ol

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya dönme arzusunu dile getiren Zaniolo'ya Fiorentina ve Napoli'nin talip olduğu biliniyor.

Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Zaniolo'nun sezon başında Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken sarı-kırmızılıların talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Çizme basınında Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor. 

25-30 milyon euro altına İtalyan yıldızı satmaya sıcak bakmayan Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde özellikle İtalya'dan bu konuda somut teklifler bekliyor.

Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar mukavelesi bulunan Zaniolo, Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
Edirne'de sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı
Edirne'de sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın yaralandı
Amsterdam'da uçuşlar olumsuz hava şartları sebebiyle iptal ediliyor
Amsterdam'da uçuşlar olumsuz hava şartları sebebiyle iptal ediliyor
Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti
Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gündemimizde Karadeniz dahil birçok konu var
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gündemimizde Karadeniz dahil birçok konu var
Saffet Sancaklı yeniden MHP'de: Meclisten ilk görüntü
Saffet Sancaklı yeniden MHP'de: Meclisten ilk görüntü
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
Bursa'da Kur'an Kursları kapatılıyor mu? Bursa Büyükşehir'den açıklama
Bursa'da Kur'an Kursları kapatılıyor mu? Bursa Büyükşehir'den açıklama
Necmettin Batırel 'ben olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam' dedi olay oldu
Necmettin Batırel 'ben olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam' dedi olay oldu
İstanbul Valisi Gül, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
İstanbul Valisi Gül, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
Termometreler 39 dereceyi gösterdi! O ilde sıcaklık rekoru kırıldı
Termometreler 39 dereceyi gösterdi! O ilde sıcaklık rekoru kırıldı