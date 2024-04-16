Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası, Terim'in görevine devam kararı aldı.

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Yunanistan'ın büyük kulüplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, kararını verdi.

Deneyimli teknik adam, gelecek sezon planlaması için Başkan Giannis Alafouzos ile bir araya geldi.

Tecrübeli teknik adamın, bu sezon lig sıralaması ne olursa olsun Panathinaikos ile yoluna devam etmeye karar verdiği belirtildi.

Transfer çalışmaları başladı

Yeni sezon için kamp yeri olarak Avusturya'nın belirlendiği ve transfer çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Tek hedef şampiyonluk hasretini bitirmek

Öte yandan Şampiyonluk Turu'nda mücadele eden Panathinaikos, lider AEK'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Terim ve kurmayları, Yunan ekibinin 13 yıl süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.