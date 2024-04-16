Erdoğan: İran-İsrail geriliminin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonrası ilk kez toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran-İsrail gerilimine ilişkin "İsrail'e ses çıkarmayanlar İran'ı kınama yarışına girdi, gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından jet yakıtı iddialarına çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu iftirayı atanları asla unutmayacaklarını ifade etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

9 güne çıkardığımız tatil boyunca Türkiye genelinde insan ve araç trafiği yaşandı. Yollarımızı kalitesi ve tedbirler sayesinde bu yoğun süreci geçmiş yıllara göre az bir kayıpla atlattık. Osmangazi Köprümüzden geçen araç sayısı 941 bini aştı. YHT yolcu sayısı 1 milyon insanımız seyahat etti.

"Hem Antalya hem Beşiktaş'taki cinayetin failleri hesap verecek"

Bayramın 3. günü Antalya'da meydana gelen teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. Devletimizin birimlerinin yoğun çalışması neticesinde 174 vatandaşımızı burunları kanamadan kurtardık. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Olayla ilgili ihmali olanlara dair yargımız harekete geçmiş ve bir ön rapor oluşturulmuştur. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ne sendikalardan, ne basın yayın kuruluşları ne de muhalefet cephesinden kayda değer bir tepki gelmedi. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya'da hem Beşiktaş'taki cinayetin faillerinin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Tedbir ve denetimlerimizi yoğunlaştıracağız.

"31 mart seçimlerinin kazananını sandıktır"

YSK'nin açıklamasıyla başlayan 31 Mart seçim maratonunu tamamladık. Seçimlerin huzur içinde neticelenmesi demokrasimizin kazanç hanesine yazılmıştır. Seçim sonrası muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Yarınki grup toplantımızda seçim sonuçlarını değerlendireceğiz Bir süredir her seçim öncesi tedavüle konulan son seçim propagandasının 31 Mart'la beraber safsata olduğu anlaşılmıştır. 31 Mart seçimlerinin ilk kazananını sandıktır. Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir. Muhalefetin de bu konuda gerekli dersi çıkaracağını ümit ediyorum. Hükümet ve siyaset kurumu olarak 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye 16 Nisan halk oylamasıyla 200 yıllık tartışmaya noktayı koymuş cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana olmuştur. 14-28 Mayıs seçimleriyle parlamenter sisteme dönüş tartışmaları milletimiz tarafından kapatılmıştır.

"Jet yakıtı iftirasını atanları asla unutmayacağız"

Dış politikada takip ettiğimiz ilkeli siyaset ile savunma sanayi alanında elde ettiğimiz başarılar vardır. Türkiye bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk iyilik gemisiyle Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. Hükümetimiz maalesef haksız ithamlara maruz kalmıştır. Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla unutmayacağız. Türkiye hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir. Biz doğru bildiğimiz yoldan yürümekten geri durmayacağız. Gazze krizinde de kardeşlik vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Hafta sonu yaşanan hadiseler, Batının çifte standartlı tutumunu göstermiştir.

Kınanması gereken Netanyahu'nun kendisi

Son olayda problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. 7 Ekimden bu yana İsrail provakatif adımlar atmaktadır. Öncelikle kınanması gereken Netanyahu'nun kendisidir. Gazze'de 34 binden fazla masumu katleden, basın mensuplarını öldüren, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan 193 gündür dünyanın gözleri önünde soykırım uygulayan her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir. Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı artırdık. Telefon diplomasimize bu hafta boyunca devam edeceğiz. Gerilimde el yükselterek hiçbir yere varılmaz. 193 gündür ortada tek bir mağdur vardır o da mazlum Gazze halkıdır. Sorumluluk sahibi herkes seslerini daha fazla yükseltmelidir. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.