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Çorum'da büyük tehlike! 6 işçi azot gazından zehirlendi

Çorum'da büyük tehlike! 6 işçi azot gazından zehirlendi

Çorum'daki bir fabrikada, işçiler kazanın temizliği sırasında azot gazıyla zehirlendi. Yaşanan olayda, 6 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Çorum'da bir fabrikada, zehirlenme olayı meydana geldi. Azot gazından zehirlenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

Temizlik için kazana giren işçiler zehirlendi!

Organize Sanayi Bölgesindeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren Mehmet Ö. (42), Ali K. (53), Arslan K. (54), Ali T. (30), Oğuzhan K. (45) ve Ümit Ç. (35) baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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