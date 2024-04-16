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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kendimiz bedel ödesek dahi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kendimiz bedel ödesek dahi...

Temel sorunumuzun hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, seçimlerin ardından bugün ilk kez toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair mesajlar verdi. Hayat pahalılığı ile enflasyonun temel sorun olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin sıkıntılarının da farkında olduklarını söyledi.

"Her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız"

Ancak bu durumu geçici olarak çözmek yerine kalıcı refah için bir yol izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Bizim de temel sorunumuz hayat pahalılığı ile katmerleşen enflasyon baskısı. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz.

Bu konuda tavrımız günü kurtarmak yerine, enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.

Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız.

"Seçim ekonomisi uygulamadık"

Abuk sabuk vaatlerin adeta hava uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen, seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.

Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türkiye ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu zamanla hepimiz göreceğiz.

"Asıl meselelere önem verilme dönemidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası yapılacak çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla tüm özellikle söylüyorum seçim tarihi boyunca gidiş gelişler artık asıl meselelere önem verilme dönemidir. Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz.

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