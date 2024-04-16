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İsrail ordusundan misilleme sinyali: Yanıt vermemek mümkün değil

İsrail ordusundan misilleme sinyali: Yanıt vermemek mümkün değil

İsrail ordusu, İran'ın son saldırısını karşılıksız bırakılma olasılığının çok uzak bir ihtimal olduğunu belirtti. Ordu sözcüsü, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil" dedi.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, "Böyle bir saldırıya yanıt vermemek mümkün değil. Seçtiğimiz yer ve zamanda hareket edeceğiz ve buna ilişkin herhangi bir söz gereksiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının "başarısız" olduğunu kaydeden Hagari, "Bu (İran saldırısı), İsrail'in savunma sanayisinde yıllar içinde biriktirdiği yetenekler sayesinde engellendi. Dünyanın çok şey öğreneceği tarihi bir hava savunma savaşı sayesinde durduruldu." diye konuştu.

"Tehditlerin yüzde 99'unu gerçekleşmeden önlediler"

Hagari, "Ayrıca çok büyük bir şey oldu: ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki bölgesel koalisyon havada, karada ve denizde mükemmel bir şekilde bir araya geldi ve birlikte tehditlerin yüzde 99'unu daha gerçekleşmeden önlediler. Cumartesi günkü operasyonel başarımız sayesinde artık nasıl hareket edeceğimiz konusunda birçok seçeneğe sahibiz, doğru şekilde ve uygun zamanda hareket edeceğiz ve bu konuyla ilgili herhangi bir söze gerek yok." dedi.

 

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