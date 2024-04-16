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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 32. haftasındaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Sivaspor, Adana Demirspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük disipline gönderildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes de disipline verildi.

1. Lig sevkleri

Ayrıca 1. Lig ekipleri Manisa FK, Altay, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Giresunspor da disipline yollandı.

Giresunspor Sportif Direktörü Tolga Seyhan ile Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Uğur Uçar da PFDK'ya gönderilen isimler oldu.

TFF
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