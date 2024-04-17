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Dortmund yarı finalde! 6 gollü müthiş maç!

Dortmund yarı finalde! 6 gollü müthiş maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, ilk maçta 2-1 yenildiği Atletico Madrid'i sahasında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelsinde Borussia Dortmund, evinde Atletico Madrid'i ağırladı.

İlk maç İspanya devinin 2-1 lehine sonuçlanmıştı.

İkinci maçı ise 4-2 kazanan Alman devi toplam skorda 5-4 öne geçerek yarı finale yükseldi.

Dortmund'un gollerini 34. dakikada Julian Brandt, 39. dakikada Ian Maatsen, 71. dakikada Niclas Füllkrug ve 74. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

Atletico'nun gollerini ise 49. dakikada Mats Hummesl (K.K) ile Angel Correa attı.

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