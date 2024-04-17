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PSG, Barça'yı 4 golle devirdi, yarı final biletini kaptı

PSG, Barça'yı 4 golle devirdi, yarı final biletini kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup etti. İlk maçta rakibine 3-2 yenilen Fransız ekibi, bu skorla adına yarı finale yazdırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.

PSG'ye turu getiren golleri 40. dakikada Ousmane Dembele, 54'te Vitinha, 61 (p) ve 89. dakikalarda ise Kylian Mbappe kaydetti. Katalan devinin tek golü ise 12. dakikada Raphinha'dan geldi.

Ayrıca Barça'da 29. dakikada Ronald Araujo ve 56'da teknik direktör Xavi direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından PSG, iki maçın sonunda 6-4'lük skorla turu geçen yaraf oldu ve yarı finale yükseldi. Barcelona ise Devler Ligi'ne veda etti.

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