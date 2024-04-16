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Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi ilanı!

Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi ilanı!

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesi Altındağları bölgesinin 15 gün süreyle geçici “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde yer alan Altındağları bölgesinin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

15 GÜN SÜREYLE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Nisan (dahil) 2024 - 1 Mayıs (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

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