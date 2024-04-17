Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a görev verecek iddiası

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a yeni bir görev vereceği vaadinde bulunduğunu iddia etti.

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İtibar suikastına uğradığı gerekçesiyle sene başında istifa eden Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Aylardır ortalıkta görünmeyen Erkan'ın Türkiye'de olduğu belirtilirken ABD'ye dönmemesinin nedenini Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında açıkladı:

"Erkan'a görev verecek" iddiası

"Cumhurbaşkanı Erdoğan veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan’a “seçim sonrasını bekle” demiş. Ve yerel seçimler sonrasında Erkan’a yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunmuş.

İşte bunun üzerine Hafize Gaye Erkan da ABD’ye dönmemiş ve memlekette kalmış. Hatta İstanbul’un en gözde otellerinden birinde bir ay yaşamış ancak yakın zamanda oradan da ayrılmış. Duydum ki onun da içinde Türkiye’de kalmak yatıyormuş.

Yani...

Yanisi şu: Yarın öbür gün Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir göreve atandığını Resmi Gazete’de okursak hiç şaşırmayalım."