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"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da "Sibergöz-31" operasyonlarının düzenlendiğini aktardı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemlerle mağdurları ikna eden şüphelilerin, hesaplarında bulunan paraları havale/EFT yöntemiyle kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıklarının belirlendiğini kaydetti.

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunan şüphelilerin, 18 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini de verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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