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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde play-off final serisi yarın başlayacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde play-off final serisi yarın başlayacak

Serinin ilk maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor’u ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, saat 18.00’de başlayacak.

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Final etabında 3 galibiyete ulaşan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek.

Final serisi maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)

20 Nisan Cumartesi:

15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)

23 Nisan Salı:

15.30 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Gemlik)

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