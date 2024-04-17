BIST 9.691
DOLAR 32,53
EURO 34,62
ALTIN 2.488,79
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Avrupa'da yarı final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Avrupa'da yarı final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.

Abone ol

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Olympiakos'a karşı galibiyeti yok

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti.

Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ ile ilişkili 2 kişi sınırda yakalandı
FETÖ ile ilişkili 2 kişi sınırda yakalandı
CHP'li Veli Ağbaba'nın jet yakıtı yalanı TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı
CHP'li Veli Ağbaba'nın jet yakıtı yalanı TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı
Küresel piyasalar, Powell sonrası negatif seyrine devam ediyor
Küresel piyasalar, Powell sonrası negatif seyrine devam ediyor
Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in Kahire ayağında yarışacak
Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in Kahire ayağında yarışacak
Edirne'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
Hırvatistan'da genel seçim yapılıyor
Hırvatistan'da genel seçim yapılıyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
Edirne'de silahla vurulan kişi öldü
Edirne'de silahla vurulan kişi öldü
"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
"Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Yerel seçimlerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Yerel seçimlerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik"
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Ne gerekiyorsa yapacağımızın sinyalini her zaman verdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a görev verecek iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a görev verecek iddiası