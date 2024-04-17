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Keklik avlayan 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi

Keklik avlayan 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi

Kars'ta yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi. 12 kınalı keklik doğaya salındı

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Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, Selim-Sarıkamış arasında yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda Sarıkamış kırsalında yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kafes avcılığı yaparken yakalanan 2 kişiye, toplam 57 bin 406 lira ceza uygulandı.

Zanlıların avladıkları 12 kınalı keklik doğaya salındı.

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