Şeyma Döğücü'den İsmail Saymaz'ın 'Sancaktepe Belediyesi, yavru saray gibi' paylaşımına tepki

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İsmail Saymaz'ın 'Sancaktepe Belediyesi, yavru saray gibi' paylaşımına isyan etti. İddialara yanıt veren Döğücü, "200 metrekare MUTFAK dediler ki 25,62 metrekare çay ocağı formundaki alanı gösteremediler bile. " dedi.

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Sancaktepe Belediyesi, seçimlerinden ardından tartışmaların merkezinde.

Jakuzi iddialarıyla gündeme gelen belediye binası bu kez de CHP'li yeni başkan tarafından basın mensuplarına gezdirildi.

CHP'li yeni yönetimin iddiasına göre 2 milyar TL borcu olan belediyede jakuzi iddiası doğru çıkmadı ancak Başkanlık katında 2 adet banyo ve 8 başkan yardımcısının 8 duş kabini olduğunu ortaya çıktı.

İddialara konu olan bölümleri gezen yazar İsmail Saymaz'ın Sancaktepe Belediyesi, yavru saray gibi…" paylaşımı seçimi kaybeden eski başkan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı.

Döğücü yaptığı paylaşımda "Bu iftira dalgası tek merkezden organize edilip yönetiliyor. Bu arsızlarla mücadelemiz devam edecek, ancak devletimizin de bu tür organize yapılarla mücadele etmesi zaruridir. " dedi.

"JAKUZİ, JAKUZİ dediler, tuvalet gösteriyorlar"

Döğücü'nün paylaşımı şöyle oldu:

Bunların ne kadar organize bir kötülük olduklarını görmeniz için paylaşıyorum. JAKUZİ, JAKUZİ dediler, tuvalet gösteriyorlar. 200 metrekare MUTFAK dediler ki 25,62 metrekare çay ocağı formundaki alanı gösteremediler bile. 6.000 metrekare MAKAM ODASI dediler, belediye binasının tamamının oturumu 3.330 metrekare…

Böyle de yüzsüz, böyle de arsızlar. Bu iftira dalgası tek merkezden organize edilip yönetiliyor. Bu arsızlarla mücadelemiz devam edecek, ancak devletimizin de bu tür organize yapılarla mücadele etmesi zaruridir.

Bize "jakuzi" diye saldırmalarının yanı sıra; aynı merkezden eş zamanlı olarak, devletin savunma sanayiine, Milli dış politikasına yapılan saldırılar söz konusudur. Devletimizin bu odakları tespit etmesine inancım tamdır. Bu iftira dalgasının soruşturulması gerekir. Bu GÜZEL ve ASİL VATANI bunlar gibi ahlak yoksunlarına bırakmayacağız.