Yerel seçim sonrası AK Parti’de değişim beklentisi! Zafer Şahin yazdı

Yerel seçimin iktidar partisi tabanında nasıl büyük bir moral bozukluğuna yol açtığını belirten Milliyet yazarı Zafer Şahin, tabanın kapsamlı bir değişim ve dönüşüm istediğini kaydetti. Şahin, bayram tatili sürecince hem telefonla hem de yüz yüze binlerce kişiyle görüştüğünü belirtti.

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"AK Parti tabanı gelecekten umutsuz değil ama kadrolarda beklenen değişim olmazsa işlerin daha da kötüye gideceğine dair bir kanaate sahip. Ve tam da bu yüzden acilen kapsamlı bir değişim ve dönüşüm istiyor. Bu değişimin gerçekleşmediği her günü partisi için bir kayıp olarak görüyor." ifadelerini kullanan Şahin, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı görüşmelerin detaylarını aktardı. Şahin yazısında şunları kaydetti:

Değişimi sadece isimler üzerinden okumamak lazım. AK Parti tabanı vatandaşın canını yakan hayat pahalılığı ve yüksek kiralarla ilgili devletin demir yumruğunu artık masaya vurması gerektiğini düşünüyor. Serbest piyasa diye diye milleti kazıklamayı adet haline getiren fırsatçının, kan emicilerin bunun bedelini ödediğini görmek istiyor.

Her şeye rağmen taban gelecekten umutsuz değil demiştik… Bunun nedenini şimdilerde partisine kırgın olduğunu söyleyen bir AK Partili rakamlarla şöyle formüle ediyor: Biz daha 10 ay önce Cumhur İttifakı olarak 26 milyon 934 bin 455 oyla genel seçimi aldık. Yerel seçimden 1.parti olarak çıkan CHP’nin, Yeniden Refahın, DEM ve İyi Parti’nin 31 Mart’taki toplam oyu ise yaklaşık 24 milyon 600 bin civarında. Yani millet AK Parti’ye ne kadar kızsa da muhalefete ülke yönetimini teslim edecek kadar güvenmiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğine güveniyor. Sandığa gitmeyen seçmenin çoğu AK Parti seçmeni. Bu top yeniden bizim önümüze gelir. Yeter ki silkelenelim ve kendimize gelelim…

Bu eleştiri ve öneriler gösteriyor ki… AK Parti tabanı soruna dair teşhisi koymuş, tedavi yolunun ne olduğunu biliyor ve harekete geçilmesini bekliyor.

Bayramda benim sahada çektiğim fotoğraf bu. Eksiği var fazlası yok…