Karadeniz'in peştamalını ABD başta olmak üzere dünyaya tanıttı

Genç kadın girişimci Çiğdem Kacar Selimoğlu, Karadenizli kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği peştamaldan yaptığı çantalarla bu kadim dokumayı dünyaya tanıttı.

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Karadenizli bir alenin çocuğu olan 39 yaşındaki Selimoğlu, İstanbul'da doğup büyüse de tatillerini hep memleketinde geçirdi.

Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu Selimoğlu, yıllarca İtalya'ya ihracat yapan tekstil firmalarında çalıştı.

İtalyanların kültürlerine ait her unsuru bir dünya markası haline getirmelerinden etkilenen Selimoğlu, Karadeniz Bölgesi'yle özdeşleşen peştamalı nasıl öne çıkaracağına dair kafa yormaya başladı. Evlenip, çocuğu olduktan sonra bu konuya yoğunlaşan Selimoğlu, peştamaldan çanta yapmaya karar verdi.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda yükselen yıldız kategorisinde ödül alan Selimoğlu, peştamaldan yaptığı çantalarla bir dünya markası olma yolunda ilerlemesinin hikayesini AA muhabirine anlattı.