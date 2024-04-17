Tuzla'da seyir halindeki otomobil üst geçitten caddeye düştü

İstanbul Tuzla'da seyir halindeyken üst geçitten caddeye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.Abone ol
Aydınlı Yolu Caddesi'nde ilerleyen otomobilin sürücüsü S.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, üst geçitten Ankara Caddesi'ne düştü.
Ters dönen otomobilin sürücüsü S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin otomobilden çıkardığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan alındı.