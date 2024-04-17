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Marmara'da mart ayı yağışları yüzde 5 azaldı

Marmara'da mart ayı yağışları yüzde 5 azaldı

Marmara Bölgesi'nde mart ayı yağışlarının 1991-2020 ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 azaldığı belirlendi.

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AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre oldu. Bölgeye geçen yıl mart ayında 79,1, bu yılın aynı döneminde ise 63 milimetre yağış düştü.

Bölgedeki mart yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin mart ayında normalin altında yağış aldığını söyledi.

Ocak, şubat ayında da yağışların ortalamanın altında olduğunu belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde azor yüksek basıncının ay boyunca etkisi fazla oldu. Bize kuzeybatıdan gelecek kutup havasını maalesef etkin bir şekilde alamadık. Alsak bile çok az oldu, etkili olmadı. Bu nedenle yağışlar normaline göre yüzde 5, geçen yıla göre yüzde 20 azaldı." diye konuştu.

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