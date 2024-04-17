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Fenerbahçe Avrupa'da yarı final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Avrupa'da yarı final için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.

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Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa'da evinde farklı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu. Süper Lig'de deplasmanda çok iyi bir grafik çizen ancak evinde beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ise taraftarıyla etkili oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını galibiyetle geçti. Sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Konferans Ligi'nde 18. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 18. maçını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.

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