Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, geçen aralıkta çıkan fırtınada yüzlerce ağacın devrildiği ve çok sayıda yayla evinin zarar gördüğü Balıklı Yaylası, hazırlanan projeyle hayvancılığın yapıldığı hareketli günlerine geri dönecek.

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Kent merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Elmacık Dağları'nda yer alan 1452 rakımlı Balıklı Yaylası'nda 29 Aralık 2023'te meydana gelen fırtına ve oluşan hortum, 50 hektarlık alanda yüzlerce ağacın devrilmesine, yayla evlerinin hasar almasına neden oldu.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan hasar tespit çalışmalarında, Balıklı ve Pürenli yaylalarında çok sayıda ağacın devrildiği, Balıklı'da hayvancılık ve yaylacılık yapmak üzere kiralanan 7 evde ağır, 15 evde ise hafif hasarın oluştuğu belirlendi.

Orman İşletme İl Müdürlüğünün hazırladığı projeyle, kayıtlı taşınmazların mevcut halleriyle onarım çalışması yapılarak eski haline kavuşturulması hedeflenen bölge, yaylacılık ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmesinin yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerden orman yangınlarına hassas olunan günler dışında günübirlik gelen misafirleri ağırlayacak.