Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerinden ardından TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Bayram boyunca 18 ayrı devlet ve hükümet başkanıyla görüşerek, Gazze başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ele aldık.

Yerel seçimlerin ülkemiz genelinde huzur ve sükunet içinde gerçekleşmesinden duyduğum memnuniyeti burada ifade etmek istiyorum.

Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya dönük teşebbüsleri amacına ulaşamadı.

AK Parti teşkilatları hem kampanyada hem de sandık günü olağanüstü bir mücadeleyle çalıştı.

En büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. Teşkilat mensuplarımız ev ve esnaf buluşmalarıyla, ziyaretlerle halkımız ile birlikte oldular.

"Seçim Cumhur'un üstünlüğüyle bitti"

Cumhur ittifakı son seçimlerden alnının akıyla çıktı. cumhur ittifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür. Başımızın üzerinde yeri vardır. Siyasetçinin millet iradesini küçümseme hakkı yoktur. İradesini ortaya koyan vatandaşlarımıza müteşekkiriz.

YSK şimdiye kadar 3 ilçe ve 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Vatandaşlarımız 2 Haziran günü sandık başına giderek tercihlerini yapacaklardır.

31 Mart seçim sonuçları birçok zaviyeden kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. İlk göze çarpan katılım seviyesinin düşüklüğüdür. 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını da etkilemiştir. 31 Mart seçimleri Cumhur ittifakının üstünlüğüyle bitti.

Hatay'a özel parantez

Hatay'a özel bir parantez açmak durumundayım. Hatay siyasi tartışmalara meze edilen bir şehir oldu. Aramızı bozmak için çok uğraştırlar. Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasbetmeye yönelik girişimleri oldu ölülere oy kullandırıldı gibi yalanlar söylediler.

Kabul ettiğimiz gerçek şudur: AK Parti olarak yatırım yaparken eser üretirken, hizmet götürürken, bugüne kadar seçim sonuçların önümüze almadık almayız. Farkımızı projelerimizle göstereceğiz.

"Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup, şımaranlar var"

Seçim sonuçlarından herkes kendisine göre dersler çıkaracak, elbette kendi iç muhasebesini yapacaktır. Sonuçlara bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar var. Birileri kendilerince, 'yerel iktidar-merkezi iktidar' diye Türkiye'de ikili bir yapı ihdas etmeye çalışıyorlar.

Sapla samanı karıştırmaya çalışanları daha fazla vakit kaybetmeden bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Siyasetin ve ülkenin gündeminin içi boş tartışmalarla meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz.

"Milletimiz bizden özeleştiri istedi"

Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek, tabiri yerindeyse kırk dereden su getirerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin sandıkta veriği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız gerekiyor. Muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir.

Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek daha da güçlenmiş, kuvvet ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Büyük bir davanın temsilcileri olduğumuzun şuuruyla önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Partimizin tökezlemesin bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar tutanların oyununa gelmeyeceğiz.

AK Partiyi değerlendirirken, nereden geldiğini ve hangi istikamete ilerlediğini bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız."