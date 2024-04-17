Dede mesleğini devlet desteğiyle birleştirdi, süt ürünleri üretimini artırdı

Dedesinden kalan mesleki mirası devlet desteğiyle geliştiren Ardahanlı girişimci, Erzurum'da açtığı mandırayla hem süt ürünleri üretimini artırdı hem de istihdam sağlıyor.

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Ardahan'da dedesinden kalan süt ürünleri üretimini devam ettiren 45 yaşındaki Erkan Koç, 2023'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle 3. mandırasını Erzurum'da Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4 bin metrekare alana kurdu.

İlçenin kırsal mahallelerinden günlük süt toplayan Koç, bu sütü son sistem teknolojiyle kurduğu fabrikada işleyerek, kaşar peyniri, tereyağı ve çeşitli süt ürünlerine dönüştürüyor.

Yarım asrı aşkın süredir ailesiyle bu işi sürdüren ve Oltu'da açtığı tesiste 15 kişiyi istihdam eden Koç, ürettiği ürünleri internet sitelerinden ülkenin dört bir tarafına pazarlıyor. Koç, AA muhabirine, sürekli gelişim içinde olduklarını, markasını duyurmayı başardığını söyledi.