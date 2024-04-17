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Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu

Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğup büyüyen, eşinin görevi gereği Diyarbakır'a gelen Dilek Dere, Bağlar ilçesinin Körhat Mahallesi'nde muhtar oldu.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan ve büyüyen Dilek Dere, Bandırma Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı bitirdi.

Evlenen ve yaklaşık 8 yıl önce kamu görevlisi eşinin tayini dolayısıyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine yerleşen bir çocuk annesi 32 yaşındaki Dere, yaşamını sürdürdüğü Körhat Mahallesi'nde yaşayanlara hizmet sunmak için 31 Aralık Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtarlık yarışına girme kararı aldı.

Seçim çalışmaları süresince mahalledekilerin desteğini alan Dere, iki rakibini geride bırakarak muhtar seçildi. Bağlar ilçesinde seçilen 3 kadın muhtardan biri olan ve mazbatasını alan Dere, görevine başladı.

"Diyarbakırlı oldum, Kürtçe öğreneceğim"

Dilek Dere, AA muhabirine, eşinin görevi gereği 8 yıldır Diyarbakır'da yaşadıklarını söyledi.

Mahallesindeki insanlara faydalı olmak için muhtar olmaya karar verdiğini ifade eden Dere, bu fikrini paylaştığı eşinin de kendisine destek verdiğini belirtti. Dere, seçimde iki erkek rakibinin olduğunu dile getirerek, "Tek kadın adaydım. Zorlu bir süreçti ama çok şükür hepsini aştık. Halkın desteğiyle şu an buradayım, görevimin başına geçtim." dedi.

Göreve geldikten sonra tebrik ziyaretlerinin başladığını anlatan Dere, Kürtçe bilmediğini, Kürtçe konuşan vatandaşlarla da azaları aracılığıyla anlaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Sağ olsunlar teyzeler, amcalar, ablalar, ağabeyler beni ziyarete geldi. İnşallah muhtarlık sürecinde Kürtçe öğreneceğim ve onlarla daha güzel iletişim kuracağım. Beni çok mutlu ettiler ve motivasyonumu artırdılar. Her zaman bekliyorum, başımın üzerinde yerleri var. Bu kente kalıcı olarak yerleştim, Diyarbakırlı oldum. Allah ömür verdiği sürece de Diyarbakırlıyız."

Seçim sürecinde şehit Gaffar Okkan'ın hemşehrisi olduğunu öğrenenlerin kendisini kucakladığını dile getiren Dere, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

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