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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 34 FAM 72 plakalı otomobil ile 63 YY 691 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki A.G. (22), S.Ç.K. (30), G.Ç. (1), Y.K. (65), T.Ç. (4), M.G. (28) ile İ.T. (35) yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki T.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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