BIST 9.601
DOLAR 32,53
EURO 34,65
ALTIN 2.497,51
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de sahte iş ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı

Mersin'de sahte iş ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı

Mersin'de sosyal medyada yayınladıkları sahte iş ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada sahte iş ilanları paylaşan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kendilerine ulaşan vatandaşlardan kapora ve depozito adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde kurusıkı tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
'Şeytanın avukatı' deniyor! İsrailli Bakan'ın 2024 Mescid-i Aksa planı
'Şeytanın avukatı' deniyor! İsrailli Bakan'ın 2024 Mescid-i Aksa planı
Dede mesleğini devlet desteğiyle birleştirdi, süt ürünleri üretimini artırdı
Dede mesleğini devlet desteğiyle birleştirdi, süt ürünleri üretimini artırdı
Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
İran'da Ulusal Ordu Günü töreni düzenlendi
İran'da Ulusal Ordu Günü töreni düzenlendi
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Yargıtay Başkanı seçiminde 20. turda da sonuca ulaşılamadı
Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu
Eşinin görevi dolayısıyla Diyarbakır'a gelen kadın muhtar oldu
'Hastanede köpek barındırma' iddiaları! Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
'Hastanede köpek barındırma' iddiaları! Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
YSK Başkanı Ahmet Yener, başvuruların bugün görüşüleceğini bildirdi
YSK Başkanı Ahmet Yener, başvuruların bugün görüşüleceğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz 'bitti' demeden, hiçbir şey bitmez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz 'bitti' demeden, hiçbir şey bitmez!
Adana'da yamaç paraşütü yapan iki pilot gökyüzünde tavla oynadı
Adana'da yamaç paraşütü yapan iki pilot gökyüzünde tavla oynadı
Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak
Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak