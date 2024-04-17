Fatih'te motosikletten havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Fatih'te motosikletle ilerlerken havaya ateş edilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, dün Balat Mahallesi'nde motosikletle ilerlerken silahla havaya ateş edip kaçan iki kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Bekçiler, kaçarken düşürdüğü cep telefonunu almak için olay yerine gelen şüpheli A.F.Ü'yü (22) muhafaza altına almak istedi. Mukavemet gösteren şüpheli, yanındaki köpeği de bekçilere saldırması için kışkırttı.

Şüpheli, bekçilerin köpeği durdurması yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Bunun üzerine bekçiler köpeği etkisiz hale getirirken şüpheliyi de gözaltına aldı. Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen köpeğin Kağıthane'deki Hayvan Kliniği'ne götürüldüğü bildirildi.

Çalışmaların devamında, olayda A.F.Ü'nün kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan ve silahla havaya ateş eden M.E.B. (17) de yakalandı.

Polis merkezine götürülen zanlılardan M.E.B. hakkında adli işlem yapılırken, A.F.Ü. "görevli memura mukavemet", "tehdit", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçlarından adliyeye sevk edildi.