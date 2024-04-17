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Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala ve Gezi yazısı oldu

Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala ve Gezi yazısı oldu

İktidara yakın gazetecilerden Abdlkadir Selvi'nin hükümete özgürlüklerin genişletilmesi çağrısı yaptığı yazı yankı uyandırdı. Selvi, "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?" dedi.

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31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de yeni yol haritasının nasıl şekilleneceği merak konusu.

Seçim sonrası yapılan ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'değişim' sinyali verdi.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin nasıl bir yol belirleyeceğini kaleme aldı.

"Formül net; ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet"

Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında, Selvi, siyasi iklimin değişmesi gerektiğini belirterek, AK Parti'nin reformcu kimliğine dönmesi gerektiğini savundu. 

Selvi, "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar. AK Parti’yi, AK Parti yapan bu oldu. Formül net; ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet." ifadelerine yer verdi.

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