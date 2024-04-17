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Yeryüzü Doktorları Derneğinden Gazzeli bebeklere süt ve mama desteği

Yeryüzü Doktorları Derneğinden Gazzeli bebeklere süt ve mama desteği

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de açlıkla mücadele eden bebek ve çocuklara mama ve süt ulaştırdı.

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Dernekten yapılan açıklamada, ekim ayından beri süren saldırılar nedeniyle Gazze'de sağlık sorunları ve açlık krizinin giderek büyüdüğü, bundan en çok bebeklerin ve kadınların etkilendiği belirtildi.

Gazze'deki çadır kamplarında açlığın eşiğinde olan bebekler için imkanların seferber edildiği aktarılan açıklamada, bebek mamaları ve sütlerinin açlıktan en çok etkilenen yenidoğan ile 5 yaş altındaki çocuklara ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Program Koordinatörü Celalettin Saka, süregelen gıda krizinde en hayati ihtiyacın bebek maması olduğunu aktardı.

Saka, şehrin güney ve orta bölgesindeki 3 hastanede yaralılara müdahale ettiklerini, kuzeydeki mobil sağlık ekiplerinin ise kapı kapı dolaşarak pansuman yaptığını ve fizik tedavi hizmeti sağladığını belirtti.

Gazze'de artık her şeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Saka, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz en elzem ihtiyaç listelerini bizimle paylaşıyor ve buna göre malzemelerin tedarik edilmesini sağlıyoruz. Her noktasında açlık yaşanan şehirde anne ve babalar bebekleri için yemek bulmakta zorlanıyor. Bebeklerin yaşama tutunması için ihtiyacın olduğu her bölgeye bebek sütü ve maması ulaştırıyoruz. Yetişkinler için sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştık."

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