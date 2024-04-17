İstanbul'da park halindeki 3 otomobil yandı

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki 3 otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.Abone ol
Sinanoba Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 2 araca daha sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Öte yandan araçlardaki yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.