İstanbul'da park halindeki 3 otomobil yandı

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki 3 otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Sinanoba Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 2 araca daha sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Öte yandan araçlardaki yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.