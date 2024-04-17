Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki artış sürecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi ihracatında artış ivmesinin süreceğini belirterek, "Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık ancak 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene daha büyük rakamlarla dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

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OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICCDA) etkinliği, ATO Congresium'da başladı. Savunma ve havacılık sektörünün global aktörlerini, ana yüklenici kurum ve kuruluşlarını KOBİ'lerle buluşturan etkinlik kapsamında 3 gün boyunca iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, etkinliğin açılışında, son dönemde hayata geçirilen projelerle Türk savunma sanayisinin, Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Etkinlik kapsamında 50'den fazla ülkeden katılımcılarla KOBİ'leri ve ana sanayi firmaları arasında yeni işbirlikleri kurulmasını amaçladıklarını vurgulayan Yarsan, söz konusu işbirliklerinin sektörün gelişimi açısından önemli olduğuna işaret etti.

"İhracat kilogram değerimiz geçtiğimiz yıl yüzde 14 arttı"

Prof. Dr. Haluk Görgün ise savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, "Ana ve alt yüklenici firmalarımızdan KOBİ'lere, üniversitelerden AR-GE merkezlerimize kadar büyük bir ekosistem, savunma sanayimizin büyümesi ve gelişmesinde en önemli aktörlerdir." dedi.

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayinde ihracatın her sene artarak devam ettiğini aktararak, son on yılda kara, deniz ve hava savunma ürünlerinden uzaya kadar her alanda geliştirilen ürünlerin hem yurt içi hem de dost ülke ordularının ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyledi.

Türkiye'nin, uluslararası alanda rekabetçi ve teknolojik ürünlerle adından övgüyle söz ettiren ülke konumuna geldiğine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Kilogram başına ihracat değeri her geçen yıl artmaya devam ediyor. İhracat kilogram değerimiz geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 65 dolar seviyesine ulaştı. Biz sektörümüzün sürdürülebilir büyüme sağlamasını önemsiyoruz. Sektörümüzün büyüdüğünü, ana problemimizin de bu büyümeyi yönetmek olduğunu farkındayız. Bunun için başkanlık olarak, ulusal ve uluslararası sanayileşme etkinliklerine, iş platformlarının oluşturulmasına, etkileşiminin artırılmasına ayrıca özen gösteriyoruz."

Görgün, bu tür etkinliklerin ülkede bulunan iş ve yatırım fırsatlarının ön plana çıkarılması açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, atılan adımların sonuçlarını gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin rakamlara da yansıdığını belirten Görgün, "Geçtiğimiz yılı 5,5 milyar dolarlık ihracat teslimatıyla kapattık ancak 10,2 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzaladık. Bu sene de geçen seneden daha büyük rakamlarla şirketlerimizin gayretleriyle dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sürdürülebilir bir savunma sanayi işbirliği oluşturma hedefleriyle güven veren işbirliği yaklaşımımızla bunların artacağını şimdiden öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, etkinliğe 50'den fazla ülkeden yoğun katılım olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ankara savunma sanayisinde ülkenin lokomotifi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ankara'da bir savunma sanayi ekosistemi oluştuğunu ve bu ekosistemi daha ileriye taşımak için kümelenmenin kurulduğunu vurguladı. Bu yapıya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Aydın, "Türkiye'nin üretim gücü, kaliteli ürün yapma kabiliyetinin oluştuğunu görüyoruz. Bu gücünü tedarik sisteminde daha da artırmak için her türlü çabayı gösterip elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise Türk savunma sanayisinin altın çağını yaşadığını vurgulayarak, bu başarıda KOBİ’lerin önemli bir katkısı bulunduğunu söyledi. OSSA’nın KOBİ’lerin sektöre katkısını artırmak için bir dizi çalışma yaptığına işaret eden Baran, etkinliğin yeni iş fırsatlarına kapı aralayacağına inandığını kaydetti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da savunma ve havacılık sanayisinde son 20 yıldaki en kıymetli işlerden birine imza atıldığını, yüzde 80'lere varan yerlilik oranına ulaşıldığını aktardı.

Savunma sanayi olmadan ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Ardıç, Ankara'nın savunma ve havacılık sanayisi açısından ülkenin lokomotifi konumunda olduğunun altını çizdi.