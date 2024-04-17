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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) İlkbahar Oturumu'na katılmak için Fransa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Strazburg'da düzenlenen AKPM'nin İlkbahar Oturumu'na katılarak bir konuşma yapan Özel, daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric ile bir araya geldi.

AKPM Türkiye Delegasyonu'yla da bir araya gelerek Delegasyon Başkanı Tuğrul Türkeş ile görüşen Özel, ayrıca AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grup yönetimlerine de ziyaret gerçekleştirdi.

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