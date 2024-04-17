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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

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Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayarak el ile oynanan çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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