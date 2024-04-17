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Mersin Turizm Fuarı açıldı

Mersin Turizm Fuarı açıldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi ve Mersin Turizm Mezunları Derneği işbirliğinde organize edilen Mersin Turizm Fuarı açıldı.

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MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi ile Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki fuarda, oteller, acenteler, odalar, halk eğitim merkezleri ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü gibi çeşitli kurumlar stant açtı.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, fuarın açılışında, Mersin'in turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Fuarın önemli olduğunu anlatan Yaşar, "Fuar, sektördeki profesyoneller ile akademik bakış açısını buluşturması açısından son derece değerlidir. Bu tür etkinliklerin, şehrimizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da fuarla kentin ürünlerini bir araya getirerek farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Kentin turizmine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Atasoy, "Fuar için dört yıldır titizlikle hazırlandık. Bu etkinlik, Mersin turizminin güzel hikayesini anlatmak için bir buluşma noktası olacaktır, her biri kendi hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan girişimcilerle dolup taşacaktır." ifadesini kullandı.

Fuar etkinlikleri

Çeşitli müzik dinletilerinin sunulduğu fuarın ilk gününde Turizmde Akademi ve Sektör Buluşması Paneli düzenlendi.

Katılımcılar daha sonra oluşturulan stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuar kapsamında Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Kilikyumdan Kilime Dokumadan Giyime" temalı sergi ve defile gerçekleştirildi.

Çeşitli etkinliklerin yapılacağı fuar, 19 Nisan'da sona erecek.

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