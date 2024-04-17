Japonya'da peş peşe 2 şiddetli deprem!

Japonya'nın batısındaki Ehime eyaleti açıklarında yer alan Bungo-suido Boğazı'nda arka arkaya 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde sırasıyla 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki depremin kaydedildiğini duyurdu.

6,4 büyüklüğündeki depremin derinliği 50 kilometre olarak belirlenirken, 5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 40 kilometre olarak ölçüldü.

Ajans, depremlerin merkez üssünün Japon Kyushu ve Şikoku adalarını ayıran Bungo-suido Boğazı olduğunu bildirerek, herhangi bir tsunami tehlikesi olmadığını vurguladı.

Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi arasında bir bağlantı sağlıyor.